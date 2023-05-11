Стало известно, кто из знаменитостей посетит Алтайский край этим летом

Традиционная красная дорожка для гостей фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" Фото: Олег УКЛАДОВ

Летом 2023 года в Алтайском крае пройдет несколько важных мероприятий, гостями которых станут известные люди нашей страны. О том, кто посетит край, рассказала в ходе пресс-конференции министр культуры Елена Безрукова.

Впервые в крае пройдет музыкальный благотворительный фестиваль «Белый пароход», которым руководит оперный певец Николай Диденко. Будет дано 2 концерта – в Барнауле и в Бийске. Ведущим мероприятий будет известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского посетит дочь поэта Екатерина с сыном и внучкой. Также выступят певцы Мариам Мирабова, Сергей Волчков (победитель второго сезона проекта «Голос» ) и «Квартет ПРО».

Гостями фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» станут дочь писателя и актера Екатерина, а также заслуженная артистка России Ольга Прокофьева (известна по роли в сериале «Моя прекрасная няня»).