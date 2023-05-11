Разборки и перевернутые лотки с овощами на каменском рынке попали на видео

Конфликт на рынке. Скриншот видео «Каменские известия»

В Камне-на-Оби на местном рынке произошел конфликт. Очевидцы засняли на камеру разбросанные по асфальту овощи и разговор на повышенным тонах, сообщают «Каменские новости».

Разборки на базаре комментаторы в шутку назвали дележом каменского «черкизона». Конфликт обернулся тем, что у одной из палаток оказались перевернуты лотки с овощами. На место вызвали полицию.

По словам Алексея Шатулина, который руководит рынком, произошла семейная разборка.

- Думаю, «война» будет продолжаться. Я, со своей стороны, попробовал сбить конфликт, и вроде, даже договорился, но сегодня они продолжили, - отметил мужчина.