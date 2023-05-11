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НовостиЗвезды11 мая 2023 1:34

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев проведет благотворительный концерт в Бийске

Он пройдет в начале июня
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале июня в Бийск приедет телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. Как сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова во время пресс-конференции, он примет участие в мероприятии в рамках благотворительного проекта «Белый пароход».

Проект будут принимать в регионе впервые. Руководителем является известный оперный певец Николай Диденко, в наем регионе обязанности организатора на себя взяло Алтайское отделение Российского детского фонда.

Всего в регион приедут 90 талантливых детей из 24 регионов России. 1 июня хор участников выступит в Барнауле в филармонии, а 2 июня проект приедет в Бийский дворец культуры.