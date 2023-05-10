Губернатор Виктор Томенко осмотрел социальные объекты в Мамонтовском районе

Виктор Томенко в Мамонтовском районе. Фото Антона Червякова

Глава Алтайского края Виктор Томенко посетил с рабочим визитом Мамонтовский район. Он осмотрел школу, детскую площадку и другие социальные объекты, сообщили в правительстве региона.

Школу в селе Островное отремонтировали недавно. На ремонт и новое оборудование направили 47 млн. рублей.

- Вообще за эту пятилетку мы отремонтировали почти 450 школ. Нам отлично помогает федеральный проект по модернизации. На это мы потратили почти 7,5 млрд рублей, - отметил губернатор.

Также в селе Островное Виктор Томенко осмотрел детскую площадку, построенную по программе «Комфортная городская среда». Он сообщил, что за последние годы таких объектов по региону было сделано около 1300.

Также глава края побывал в спортшколе села Мамонтово и спорткомплексе с бассейном, теннисным кортом и тренажерным залом, построенном на средства инвестора Алексея Яковенко. Губернатор отметил, что это отличный пример, когда бизнес и муниципальные власти объединяются и делают для людей важные вещи. После Виктор Томенко посетил подразделения АО «Орбита», где ведут полевые работы.

- Мы будем стараться, чтобы в селах жизнь становилась все лучше и лучше, - заверил глава региона в завершении визита.