В Бийске все выходные был затруднен проезд по коммунальному мосту

Коммунальный мост в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске на прошлой неделе начался ремонт коммунального моста. И все выходные проезд по переправе был затруднен, передают «Вести – Алтай».

В мэрии считают, что проблемы во многом провоцируют автотуристы. Не зная о ремонте, многие стремятся проехать именно по этому мосту. Хотя есть два варианта альтернативного проезда. Первый, бесплатный - по мосту у села Ново-Угренево. Для этого перед Бийском нужно свернуть на объездную дорогу. Второй маршрут платный – через понтонный мост. Стоимость - 40 рублей с машины.

Напомним, на коммунальном мосту рабочие разобрали трамвайные пути, и транспорт едет по одной полосе в реверсивном режиме.