Завершен монтаж одного из пролетов моста у Нового рынка в Барнауле

Ремонт моста у Нового рынка в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на этой неделе строители смонтировали пролет маленького путепровода моста у Нового рынка, который состоит из 25 железобетонных балок, сообщили в мэрии.

Сейчас там монтируют опалубки открылков первой опоры, а после подрядчик - Барнаульское ДСУ №4 - приступит к обустройству дороги.

Параллельно продолжаются работы на бывшем восьмипролетном путепроводе.

- На первой и второй опоре завершают возведение верхних частей, на которые будут монтироваться пролеты. На третьей опоре ведут работы по засыпке ростверка и демонтажу опалубки стоек опоры. На четвертой монтируют опалубку подпорной стенки, - рассказали в администрации.

Монтировать пролеты на большом путепроводе начнут в мае.