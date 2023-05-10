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НовостиОбщество10 мая 2023 3:14

Завершен монтаж одного из пролетов моста у Нового рынка в Барнауле

Он состоит из 25 железобетонных балок
Александра Сапожкова
Ремонт моста у Нового рынка в Барнауле

Ремонт моста у Нового рынка в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на этой неделе строители смонтировали пролет маленького путепровода моста у Нового рынка, который состоит из 25 железобетонных балок, сообщили в мэрии.

Сейчас там монтируют опалубки открылков первой опоры, а после подрядчик - Барнаульское ДСУ №4 - приступит к обустройству дороги.

Параллельно продолжаются работы на бывшем восьмипролетном путепроводе.

- На первой и второй опоре завершают возведение верхних частей, на которые будут монтироваться пролеты. На третьей опоре ведут работы по засыпке ростверка и демонтажу опалубки стоек опоры. На четвертой монтируют опалубку подпорной стенки, - рассказали в администрации.

Монтировать пролеты на большом путепроводе начнут в мае.