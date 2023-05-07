В Барнауле горел торговый центр «Норд-Вест»

Пожар в торговом центре произошел вечером Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 6 мая в Барнауле произошел пожар в одном из первых крупных торговых центров города – «Норд-Вест».

По данным Главного управления МЧС России, возгорание произошло на площади 75 квадратных метров.

– На месте пожара работали 34 человека личного состава, было задействовано девять единиц техники. Пострадавших нет, - добавляют в главке.

Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить.

Судя по снимкам с места происшествия, пожар произошел около одного из входов в торговый зал. От огня пострадало не только помещение, но и фасад здания.