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НовостиПроисшествия7 мая 2023 2:40

В Барнауле горел торговый центр «Норд-Вест»

Причина возгорания еще не установлена
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар в торговом центре произошел вечером

Пожар в торговом центре произошел вечером

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 6 мая в Барнауле произошел пожар в одном из первых крупных торговых центров города – «Норд-Вест».

По данным Главного управления МЧС России, возгорание произошло на площади 75 квадратных метров.

– На месте пожара работали 34 человека личного состава, было задействовано девять единиц техники. Пострадавших нет, - добавляют в главке.

Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить.

Судя по снимкам с места происшествия, пожар произошел около одного из входов в торговый зал. От огня пострадало не только помещение, но и фасад здания.