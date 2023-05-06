На пруду в барнаульском парке «Изумрудный» снова можно кататься на катамаранах

В парке Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском парке «Изумрудный» теперь снова можно кататься на катамаранах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Виктор Томенко.

Ранее в водоем запустили воду. Теперь в парке «Иузмрудный» снова можно кататься как на катамаранах, так и на лодках. Также здесь есть возможность заниматься сапсерфигном.

В этом году в парке продолжат проводить масштабные работы. В частности, займутся реконструкцией входной группы и построят новый забор со стороны проспекта Комсомольского.