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НовостиОбщество6 мая 2023 9:38

На пруду в барнаульском парке «Изумрудный» снова можно кататься на катамаранах

Также здесь можно заниматься сапсерфигном
Герман Архаров
В парке

В парке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском парке «Изумрудный» теперь снова можно кататься на катамаранах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Виктор Томенко.

Ранее в водоем запустили воду. Теперь в парке «Иузмрудный» снова можно кататься как на катамаранах, так и на лодках. Также здесь есть возможность заниматься сапсерфигном.

В этом году в парке продолжат проводить масштабные работы. В частности, займутся реконструкцией входной группы и построят новый забор со стороны проспекта Комсомольского.