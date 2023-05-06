Автобус с 52 пассажирами в салоне сломался на трассе в Алтайском крае

Автобус починили Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью 6 мая на трассе в Алейском районе Алтайского края сломался автобус, который ехал в Казахстан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Автобус, следовавший по маршруту Новосибирск - Усть-Каменогорск сломался на 149 километре трассы А-322. В салоне сидели 52 человека, среди них 8 детей.

После получения сообщения к автобусу выехала оперативная группа 7 пожарно-спасательного отряда регионального управления МЧС. Спасатели привезли болгарку и генератор.

Благодаря помощи сотрудников МЧС, водитель смог починить автобус и продолжить маршрут.