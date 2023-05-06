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НовостиОбщество6 мая 2023 4:54

АлтГУ за полмиллиона рублей установит мемориальную доску в память о первом ректоре

Она появится на фасаде одного из корпусов
Герман Архаров
Специалистам предстоит выполнить необходимые работы за 560 тысяч рублей

Специалистам предстоит выполнить необходимые работы за 560 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на фасаде корпуса АлтГУ на улице Димитрова,66 установят мемориальную доску в память о первом ректоре вуза Василии Неверове. Об этом пишет «Банкфакс».

Торги выиграл камнерезный завод «Аквинк». Специалистам предстоит выполнить необходимые работы за 560 тысяч рублей. Речь, в частности, идет про изготовление и монтаж гранитных плит для памятной доски.

На основании макета появятся надписи: на одной из плит «Университет моя любовь», «Неверов Василий Иванович». На другой будет говориться о том, кем был Неверов и в какое время работал в вузе.

Согласно документации, работы следует выполнить до 22 мая.