АлтГУ за полмиллиона рублей установит мемориальную доску в память о первом ректоре

Специалистам предстоит выполнить необходимые работы за 560 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на фасаде корпуса АлтГУ на улице Димитрова,66 установят мемориальную доску в память о первом ректоре вуза Василии Неверове. Об этом пишет «Банкфакс».

Торги выиграл камнерезный завод «Аквинк». Специалистам предстоит выполнить необходимые работы за 560 тысяч рублей. Речь, в частности, идет про изготовление и монтаж гранитных плит для памятной доски.

На основании макета появятся надписи: на одной из плит «Университет моя любовь», «Неверов Василий Иванович». На другой будет говориться о том, кем был Неверов и в какое время работал в вузе.

Согласно документации, работы следует выполнить до 22 мая.