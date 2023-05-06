Экс-ректору бийского вуза изменили меру пресечения

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшему ректору Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Шукшина Людмиле Мокрецовой изменили меру пресечения. Об этом сообщает Mash Siberia

Ранее экс-ректор находилась в СИЗО, а теперь ее отправили под домашний арест.

Людмилу Мокрецову обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она завладела 1,6 млн рублей, которые предназначались для ее подчиненных в качестве стимулирующих выплат.

Напомним, мы рассказывали о том, что Бийчане создали петицию в поддержку Людмилы Мокрецовой. Ее подписали более 600 человек.