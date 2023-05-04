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НовостиПроисшествия4 мая 2023 11:12

Старые железнодорожные шпалы полыхали в Барнауле

Пожар оперативно потушили
Герман Архаров
На месте ЧП

На месте ЧП

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В четверг, 4 мая, в Барнауле горели старые железнодорожные шпалы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Шпалы хранились на улице Новоугольной. Пожарные ликвидировали возгорание на площади около 70 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек, использовали 3 пожарных автомобиля,

– Благодаря грамотным действиям пожарных расчетов удалось прекратить распространение огня, – подчеркнули в МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.