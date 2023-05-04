Старые железнодорожные шпалы полыхали в Барнауле

На месте ЧП
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В четверг, 4 мая, в Барнауле горели старые железнодорожные шпалы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Шпалы хранились на улице Новоугольной. Пожарные ликвидировали возгорание на площади около 70 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек, использовали 3 пожарных автомобиля,
– Благодаря грамотным действиям пожарных расчетов удалось прекратить распространение огня, – подчеркнули в МЧС.
Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.