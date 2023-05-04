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НовостиОбщество4 мая 2023 1:20

До +18 градусов потеплеет 4 мая в Алтайском крае

В регионе будет преимущественно без осадков
Герман Архаров
В Барнауле днем 4 мая прогнозируют +14…+16 градусов

В Барнауле днем 4 мая прогнозируют +14…+16 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 4 апреля, в Алтайском крае станет еще теплее. Днем столбики термометров покажут +13…+18 градусов. Об этом пишет Гидрометцентр региона.

В крае будет преимущественно без осадков. Подует северный ветер, 3-8 м/с, местами не исключены порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 4 мая прогнозируют +14…+16 градусов. Будет преимущественно без осадков, подует северный ветер, 3-8 м/с.

Добавим, что в следующие дни в Алтайском крае станет еще теплее.