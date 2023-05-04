До +18 градусов потеплеет 4 мая в Алтайском крае

В Барнауле днем 4 мая прогнозируют +14…+16 градусов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 4 апреля, в Алтайском крае станет еще теплее. Днем столбики термометров покажут +13…+18 градусов. Об этом пишет Гидрометцентр региона.
В крае будет преимущественно без осадков. Подует северный ветер, 3-8 м/с, местами не исключены порывы до 14 м/с.
В Барнауле днем 4 мая прогнозируют +14…+16 градусов. Будет преимущественно без осадков, подует северный ветер, 3-8 м/с.
Добавим, что в следующие дни в Алтайском крае станет еще теплее.