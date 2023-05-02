На Алтае осудили банду наркоторговцев

Судебное заседание Фото: предоставлено пресс-службой

В Республике Алтай под суд пошли семь членов банды наркоторговцев. Каждый из них получил реальный срок.

Следствие и суд установили, что банда была сформирована в ноябре 2020 года и существовала до июня 2021. Ее члены привозили с территории Алтайского края в республику крупные партии наркотиков, далее фасовали в мелкие дозы и делали закладки.

– В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства синтетического происхождения, массой более 350 граммов, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Расследование длилось больше года. Объем уголовного дела составил 36 томов. Проведено свыше 80 экспертиз, осмотрены в качестве вещдоков более 100 объектов (наркотические средства и мобильные устройства), допрошено свыше 50 свидетелей.

На стадии предварительного расследования уголовное дело в отношении организатора было выделено в отдельное производство.

На итоговом судебном заседании всех семерых членов группировки признали виновными. 46-летняя жительница Горно-Алтайска получила 12 лет колонии общего режима, ее 34-летний супруг 11 лет колонии строгого режима, 40-летний житель Красногорского района и 23-летний житель Онгудайского района – 5 и 6 лет колонии строгого режима соответственно, 20-летняя жительница Шебалинского района и 19-летняя жительница Красногорского района получили по 6 и года колонии общего режима. 18-летний участник банды получил 3,6 года колонии строгого режима.

При этом стоит отметить, что у одной из участниц банды в период расследования родился ребенок, но это не стало смягчающим обстоятельством. По решению суда его передали органу опеки для дальнейшего устройства.