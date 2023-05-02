В Барнауле у лестницы под железнодорожным мостом обвалился асфальт

Обвалившийся асфальт. Скриншот страницы vk.com/incident22

Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на обвалившийся асфальт перед лестницей у железнодорожного моста в районе Павловского тракта.

Речь идет о мосте в районе пересечения с проспектом Строителей, а лестница оборудована неподалеку от здания №143, где находится автосервис.

– Уже две недели как провалилась лестница, это единственная пешеходная дорожка в этом месте. Люди вынуждены бегать через ж/д пути, - возмущается горожанка в сообществе «Инцидент Барнаул».

Другие же подписчики соглашаются, что в городе особенно после зимы дела с асфальтом обстоят не лучшим образом. Кто-то указывает на ямы в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Льва Толстого, и объехать их безопасно не представляется возможным, только если по встречной.

– А люки на Красноармейском (средняя полоса) – это прямо кратеры, и так по всему городу, только успевай уворачиваться, одну объедешь – в другую обязательно упадешь, - добавляет Женя Лахнова.