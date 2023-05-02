В Бийске первомай отметили без происшествий

Происшествий во время массовых гуляний не зарегистрировано Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске прошли торжества, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. В этот день во время мероприятий ЧП не зарегистрировано.

Основная масса мероприятий состоялась на Петровском бульваре. Несмотря на непогоду, там собралось около 500 горожан с плакатами и флагами.

– Это представители городских предприятий, общественных организаций, политических партий, учебных заведений и бюджетных учреждений, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Порядок во время мероприятий обеспечивали сотрудники МУ МВД России «Бийское» и Росгвардии, а также народные дружинники. Как результат, нарушений общественного порядка не зарегистрировано.