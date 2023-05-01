Обанкротившийся завод на Алтае продают на торгах за 108,2 млн рублей

Завод был признан банкротом в январе минувшего года Фото: Олег УКЛАДОВ

ООО «Механический завод» в Бийске выставили на торги по начальной цене 108,2 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Торги назначены на 13 июня 2023 года. В лот вошли само здание площадью 12,1 тыс. квадратных метров, оборудование, готовая продукция и земельный участок в 3 га.

Завод был признан банкротом в январе минувшего года. По итогам 2020 года предприятие стало убыточным, в 2021-м не имело прибыли, говорилось тогда в решении арбитражного суда Алтайского края. Сейчас предприятие находится в процедуре банкротства.