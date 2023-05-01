Парад судов прошел 1 мая на Оби в Барнауле

После парада на набережной стартовала концертная программа. Фото: tolknews.ru

1 мая в Барнауле прошел парад судов, который состоял из 16 единиц флота.

Начался он в 13:00 и продлился час. Горожане наблюдали за зрелищем с Нового моста и с набережной Оби. В это же время на набережной можно было послушать об истории барнаульского флота и задать интересующие вопросы. Приурочен парад был к открытию сезона речной навигации.

После парада на набережной стартовала концертная программа. Завершатся все мероприятия в 22.00 масштабным салютом над Обью.