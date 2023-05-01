Берег Бии в районе Бийска скрыло водой

Опасным считается уровень воды в 500 см Фото: газеты «Бийский рабочий»

Из-за теплой погоды в последние дни апреля уровень воды в Бие в районе Бийска за сутки поднялся на 91 см, передает «Бийский рабочий».

По словам горожан, противоположный берег в районе понтонного моста, где находится песчаный пляж, хорошо скрыло водой. Она прибывает с верховьев, где процесс снеготаяния только начался.

При этом уровень воды в черте города растет, но держится в норме – на отметке 263 см (по данным на утро 30 апреля). Отмечается, что опасным считается уровень в 500 см.