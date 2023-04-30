Жительница Барнаула скачала неизвестное приложение и стала должником по кредиту

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле жительница 1987 года рождения потеряла более полумиллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, она скачала неизвестное прилоение по инструкции аферистов.

В пункт полиции «Новосиликатный» обратилась горожанка, которая рассказала, что ей позвонил мужчина и представился банковским сотрудником. Он рассказал, что аферисты пытаются похитить ее деньги, а для безопасности нужно скачать мобильное приложение.

Однако после установки программа дала мошенникам доступ к личному кабинету женщины. Так, они оформили на нее кредит и перевели деньги на свои счета.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта», - отметили в полиции.