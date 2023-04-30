176 аварий с участием мотоциклистов произошло на Алтае с начала прошлого года

ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с января прошлого года зарегистрировали 176 дорожно-транспортных происшествий с участием владельцев мототранспортных средств. в ГИБДД напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщили в ведомстве.

Как только наступает теплая погода, на дорогах увеличивается аварийность из-за водителей мотоциклов, мопедов и квадроциклов. В авариях с участием мототранспорта с прошлого года погибли девять человек, еще 210 были травмированы.

- Увеличение ДТП с участием мототранспортных средств вызвано несколькими факторами: во-первых, автомобилисты после зимнего периода ещё не адаптировались к изменяющимся дорожным условиям; во-вторых, сами водители мотоциклов, скутеров (мопедов) и квадроциклов теряют навыки управления за период отсутствия эксплуатации транспортных средств, - пояснили в Госавтоинспекции.

Владельцам мотоциклов и скутеров напоминают о том, что нельзя ездить в нетрезвом виде, перевозить детей младше 12 лет на заднем сидении, необходимо использовать шлем и защитную экипировку, перчатки и очки, а также соблюдать скоростной режим.