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НовостиОбщество30 апреля 2023 4:11

Житель алтайского села ударил полицейского по лбу и пойдёт под суд

Уголовное дело рассмотрят в суде
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Отпечатки

Отпечатки

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чойском районе Республики Алтай местный 38-летний житель ударил полицейского. Дебошира будут судить, сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

По данным следователей, в ночь с 4 на 5 марта житель села Сейка подрался с другим мужчиной. Когда на место прибыла полиция, то злоумышленник начал оказывать сопротивление властям и ударил участкового в лоб, после чего образовалась ссадина.

В настоящий момент все доказательства по делу собраны. В скором времени дело рассмотрят в суде.