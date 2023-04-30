Житель алтайского села ударил полицейского по лбу и пойдёт под суд

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В Чойском районе Республики Алтай местный 38-летний житель ударил полицейского. Дебошира будут судить, сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

По данным следователей, в ночь с 4 на 5 марта житель села Сейка подрался с другим мужчиной. Когда на место прибыла полиция, то злоумышленник начал оказывать сопротивление властям и ударил участкового в лоб, после чего образовалась ссадина.

В настоящий момент все доказательства по делу собраны. В скором времени дело рассмотрят в суде.