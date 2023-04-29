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НовостиОбщество29 апреля 2023 8:43

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, решив купить бассейн через интернет

Возбуждено уголовное дело
Вера Березовская
Потерпевшая написала заявление в полицию

Потерпевшая написала заявление в полицию

Фото: Олег Укладов

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, решив купить бассейн через интернет. Неизвестные похитили у нее 15 тысяч рублей, сообщают пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Женщина зашла на один из сайтов, чтобы купить каркасный бассейн. Найдя подходящее объявление, она списалась с менеджером для уточнения условий продажи. В процессе переписки продавец отправил ссылку для оплаты заказа, в которой нужно было указать данные банковской карты.

Потерпевшая ввела все данные, после чего у нее мгновенно списались все деньги с карты, а сам сайт заблокировался.

На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.