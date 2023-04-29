Потерпевшая написала заявление в полицию Фото: Олег Укладов

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, решив купить бассейн через интернет. Неизвестные похитили у нее 15 тысяч рублей, сообщают пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Женщина зашла на один из сайтов, чтобы купить каркасный бассейн. Найдя подходящее объявление, она списалась с менеджером для уточнения условий продажи. В процессе переписки продавец отправил ссылку для оплаты заказа, в которой нужно было указать данные банковской карты.

Потерпевшая ввела все данные, после чего у нее мгновенно списались все деньги с карты, а сам сайт заблокировался.

На данный момент правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.