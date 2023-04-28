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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:59

После салюта 1 мая барнаульцы смогут доехать домой на общественном транспорте

Будет организовано движение автобусов и трамваев от центральной части города
Александр Коровниченко
Салют прогремит на акваторией Оби

Салют прогремит на акваторией Оби

Фото: Олег УКЛАДОВ

После праздничного салюта 1 мая жители Барнаула смогут уехать домой на общественном транспорте. Будет организованно движение автобусов и трамваев, сообщает администрация города.

Салют в день Весны и Труда состоится 1 мая в 22:00 над акваторией реки Обь. Традиционно яркое завершение праздника привлекает много зрителей. Чтобы у горожан была возможность добраться домой, после салюта вечером будет работать общественный транспорт.

От остановки «Площадь им. В.Н. Баварина» пойдут автобусы:

Расписание трамваев 1 мая после 22:00: