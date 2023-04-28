В Барнауле начинающий дрифтер повредил машину на парковке «Ленты»

Последствия дрифта на парковке. Скриншот поста со страницы vk.com/barneos22

В Барнауле начинающий дрифтер устроил гонка на парковке новой «Ленты» и врезался в чужую машину.

Об этом рассказали участники сообщества Barnaul22. По словам очевидцев, начинающий дрифтер сидел за рулем «шестерки», а врезался в иномарку. Другие участники группы удивляются как «гонщик» додумался на свои заезды, когда на парковке и без него достаточно интенсивное движение.

Мнения остальных пользователей разделились: одни встали на защиту молодых водителей, сравнивая их с собой в их возрасте, остальные же недовольны не только их поведением на дороге, но и последствиями. К примеру, они нарушают ПДД, гоняют по ночам и мешают барнаульцам спать. Зачастую у них даже нет страховок, так что в случае аварии проблематично будет взыскать ущерб.