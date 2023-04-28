Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2023 5:43

В Барнауле начинающий дрифтер повредил машину на парковке «Ленты»

Кроме того жильцы близлежащих домов жалуются на шум по ночам
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Последствия дрифта на парковке. Скриншот поста со страницы vk.com/barneos22

Последствия дрифта на парковке. Скриншот поста со страницы vk.com/barneos22

В Барнауле начинающий дрифтер устроил гонка на парковке новой «Ленты» и врезался в чужую машину.

Об этом рассказали участники сообщества Barnaul22. По словам очевидцев, начинающий дрифтер сидел за рулем «шестерки», а врезался в иномарку. Другие участники группы удивляются как «гонщик» додумался на свои заезды, когда на парковке и без него достаточно интенсивное движение.

Мнения остальных пользователей разделились: одни встали на защиту молодых водителей, сравнивая их с собой в их возрасте, остальные же недовольны не только их поведением на дороге, но и последствиями. К примеру, они нарушают ПДД, гоняют по ночам и мешают барнаульцам спать. Зачастую у них даже нет страховок, так что в случае аварии проблематично будет взыскать ущерб.