Автомобиль с людьми утонул в реке 27 апреля в Змеиногорском районе Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи проводят проверку по факту гибели троих человек в Змеиногорском районе. ЧП произошло днем 27 апреля, сообщили в пресс-службе СК.

Трагедия случилась на реке Карболиха. Внутри утонувшей машины нашли тела троих человек без признаков жизни. Известно, что погибшие отдыхали на природе, решили переехать реку, но место оказалось глубоким, из-за чего автомобиль затонул.

- В настоящее время следователями назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в управлении.

Ход проверки контролирует межрайонная прокуратура.