Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 1:49

В Алтайском крае 28 апреля ожидается жара до +28 градусов

Потепление будет недолгим
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Жара в Алтайском крае

Жара в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в пятницу, 28 апреля, ожидается жара до +28 градусов. Как сообщили синоптики регионального ЦГМС, после потепления будет снижение температуры воздуха.

Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, но возможны порывы до 20 метров в секунду.

В краевой столице температура поднимется до +24...+26 градусов, но уже 29 апреля днем ожидают до +15 и грозы.

На период жаркой погоды объявлено штормовое предупреждение.