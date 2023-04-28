В Алтайском крае 28 апреля ожидается жара до +28 градусов

Жара в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в пятницу, 28 апреля, ожидается жара до +28 градусов. Как сообщили синоптики регионального ЦГМС, после потепления будет снижение температуры воздуха.

Днем столбики термометров поднимутся до +23...+28 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, но возможны порывы до 20 метров в секунду.

В краевой столице температура поднимется до +24...+26 градусов, но уже 29 апреля днем ожидают до +15 и грозы.

На период жаркой погоды объявлено штормовое предупреждение.