Сразу семь автомобилей сгорели в барнаульском дворе

Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сгорели сразу семь легковых автомобилей. По данным «Вести Алтай», ЧП произошло 27 апреля во дворе на проспекте Красноармейском.

Первое сообщение о возгорании поступило в МЧС рано утром - в 5.15. Жители дома, возле которого были припаркованы машины, говорят, что не слышали взрывов. Владельцы автомобилей не исключают, что это мог быть поджог.

Пожар начался с BMW. У него полностью выгорела задняя часть салона, оголены колёса. Такие же повреждения у рядом стоявшего Nissan, у другой иномарки подплавлена дверь.

Известно, что во дворе была установлена камера видеонаблюдения. Запись сейчас изучают сотрудники полиции.