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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:39

Сразу семь автомобилей сгорели в барнаульском дворе

Владельцы машин не исключают, что это может быть поджог
Вера Березовская
Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения

Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сгорели сразу семь легковых автомобилей. По данным «Вести Алтай», ЧП произошло 27 апреля во дворе на проспекте Красноармейском.

Первое сообщение о возгорании поступило в МЧС рано утром - в 5.15. Жители дома, возле которого были припаркованы машины, говорят, что не слышали взрывов. Владельцы автомобилей не исключают, что это мог быть поджог.

Пожар начался с BMW. У него полностью выгорела задняя часть салона, оголены колёса. Такие же повреждения у рядом стоявшего Nissan, у другой иномарки подплавлена дверь.

Известно, что во дворе была установлена камера видеонаблюдения. Запись сейчас изучают сотрудники полиции.