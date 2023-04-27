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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 10:20

В Барнаульском юридическом институте провели срочную эвакуацию курсантов и преподавателей

Ранее поступила информация о минировании здания
Вера Березовская
Ранее поступила информация о минировании здания БЮИ

Ранее поступила информация о минировании здания БЮИ

Фото: Олег УКЛАДОВ

27 апреля из здания Барнаульского юридического института МВД России в срочном порядке эвакуировали курсантов и преподавателей. Об этом пишет «Амик».

Сообщение, что ранее поступила информация о минировании здания БЮИ. На всякий случай, чтобы обезопасить людей, всех вывели на улицу.

Подробности происшествия пока неизвестны. В прошлый раз сообщение о минировании поступало в вуз месяц назад - 20 марта. Тогда угроза не подтвердилась.