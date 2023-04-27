Алтайские дети войны будут каждый год получать выплаты к 9 мая

Специально обращаться за выплатой не нужно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае дети войны каждый год будут получать выплаты в 9 мая. Такое решение приняли депутаты АКЗС на апрельской сессии.

Инициатива ввести ежегодные выплаты детям войны исходила от губернатора Виктора Томенко. Ранее эти выплаты начислялись только в юбилейные годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В текущем году размер выплаты составит 2 тысячи рублей. Специально обращаться за ней не нужно, она будет начислена всем жителям края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Средства поступят до 9 мая.