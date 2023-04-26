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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:22

Контрактники из Алтайского края дополнительно будут получать по 100 тыс. рублей

Это касается тех, кто заключил контракт с 1 марта этого года
Александра Сапожкова
Такая мера поддержки уже существует для мобилизованных

Такая мера поддержки уже существует для мобилизованных

Фото: Олег УКЛАДОВ

Военнослужащие из Алтайского края, заключившие контракт с 1 марта 2023 года, будут получать дополнительную помощь по 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Виктор Томенко.

По словам губернатора, соответствующее постановление уже готово. Поддержку можно получить независимо от места жительства, но контрактник должен состоять на воинском учете в военном комиссариате региона.

Виктор Томенко напомнил, что такая мера поддержки уже существует для мобилизованных. И сейчас денежное довольствие мобилизованных и контрактников уравняли.