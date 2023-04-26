В Барнауле ночью обновляют дорожную разметку

Всего запланировано нанести краской и термопластиком более 63 тыс. кв. метров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 25 апреля начали наносить горизонтальную дорожную разметку. Чтобы не затруднять движение, работы выполняют преимущественно ночью, с учетом погоды, сообщили в мэрии.

В первоочередном порядке планируется выполнить работы на основных улицах: на пр. Красноармейском, Комсомольском, Социалистическом, Ленина, Строителей, ул. Димитрова, Гоголя, Чкалова, Молодежной. Далее перейдут к аварийно-опасным участкам - местам концентрации ДТП и пешеходным переходам вблизи школ и детсадов.

Всего за сезон в Барнауле запланировано нанести краской и термопластиком более 63 тыс. кв. метров.