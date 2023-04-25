Специалисты Сайлюгемского нацпарка составили гороскоп на неделю

Гороскоп для козерогов. Скриншот кадра фотоловушки

Специалисты Сайгемского национального парка в Республике Алтай составили гороскоп для козерогов на неделю. Его создали, основываясь на данных, полученных с фотоловушки.

– Начало недели для женщин этого знака выглядит довольно неплохо. Звезды Сайлюгема предвещают вам небольшой фуршет в компании подруг- вегетарианок. Ближе к середине недели на вас упадёт тень сомнения, могут ли вообще быть подругами эти бородатые козы. В пятницу нужно быть готовыми к тому, что удача повернется к вам не совсем чтобы передом, но зато каким мягким и пушистым, что так даже лучше, - говорится в прогнозе на текущую неделю.

Так что остается только соблюдать рекомендации и ждать приятных моментов.