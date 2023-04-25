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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:20

Специалисты Сайлюгемского нацпарка составили гороскоп на неделю

Он будет интересен козерогам
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Гороскоп для козерогов. Скриншот кадра фотоловушки

Гороскоп для козерогов. Скриншот кадра фотоловушки

Специалисты Сайгемского национального парка в Республике Алтай составили гороскоп для козерогов на неделю. Его создали, основываясь на данных, полученных с фотоловушки.

– Начало недели для женщин этого знака выглядит довольно неплохо. Звезды Сайлюгема предвещают вам небольшой фуршет в компании подруг- вегетарианок. Ближе к середине недели на вас упадёт тень сомнения, могут ли вообще быть подругами эти бородатые козы. В пятницу нужно быть готовыми к тому, что удача повернется к вам не совсем чтобы передом, но зато каким мягким и пушистым, что так даже лучше, - говорится в прогнозе на текущую неделю.

Так что остается только соблюдать рекомендации и ждать приятных моментов.