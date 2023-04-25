На Алтае почти за 200 млн рублей продают коттедж

Объявление о продаже коттеджа. Скриншот сайта Авито

Коттедж площадью полторы тысячи квадратных метров продают в челе Аюла Республики Алтай. За него просят 199 млн рублей.

Хотя коттедж – это мягко сказано. Это целый жилой комплекс, который вполне подойдет под базу отдыха премиум-класса или пансионат. В нем больше десяти комнат с личными полноценными санузлами. Просто огромный холл на первом этаже, такая же большая столовая с несколькими столами, есть СПА-комплекс, вместительный гараж, финская сауна, настоящий турецкий хамам, джакузи, лежаки с подогревом и многое другое.

– Аил (национальное Алтайское жилище) с открытой беседкой, висящей на скале над рекой. В аиле создается неповторимая и комфортная атмосфера. В нем приятно проводить время у костра с близкими людьми, жарить шашлыки в печи барбекю или готовить блюда в казане, - говорится в объявлении на сайте Авито.

При этом как подчеркивает продавец, этот комплекс никогда не использовался как отель, только для хозяев и их гостей.