Представители Республики Алтай побывали с визитом в ЛНР

Владимир Полетаев в командировке в ЛНР Фото: предоставлено организаторами

С визитом в Луганской Народной Республике побывали представители Республики Алтай: сенатор Владимир Полетаев, а также музыканты Марина и Данила Вялковы. Там они встретились с военнослужащими.

По словам Владимира Полетаева, он был в Луганске еще в марте, но сразу же после возвращения из командировки начал планировать следующий визит.

– Было озвучено много просьб и пожеланий, которые стали реализованы в ходе данного визита. Также перед поездкой пообщался с женами, семьями военнослужащих и передал им «весточки с полей» от родных. Собственноручно доставил и вручил бойцам письма с ответами, - говорит он.

Помимо этого сенатор привез то, что пригодится бойцам в их ежедневной деятельности: автомобиль, антидроновые ружья, тепловизоры, коллиматоры и многое другое.

–Отмечу, что все комментарии земляков по поводу того, чего не хватало, были учтены. Лично передал гуманитарный груз в руки нашим героям, — приводят слова сенатора «Новости Горного Алтая».

Музыканты же порадовали военных своим творчеством и зарядили их положительными эмоциями. В ответ они получили массу благодарностей и приветов на родину.