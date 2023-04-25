Барнаульцы не смогли попасть в автобусы, выделенные для Родительского дня

Сегодня в Барнауле действует бесплатная доставка людей на кладбища Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 25 апреля, не все барнаульцы успели на работу к нужному времени. Некоторые из них вновь не смогли уехать из-за переполненного транспорта, а пустые автобусы проезжают мимо.

- До работы я могу добраться либо на автобусе №75 либо №23. Сегодня, в Родительский день сделали бесплатную доставку на кладбище, - рассказал читатель «Комсомолке».

Конечно, спасибо за заботу, подчеркивает горожанин, но по итогу ситуация вышла из под контроля.

– 23-й автобус ходит с конечной «Площадь Текстильщиков» и чтобы уехать на нем, надо добраться дотуда. Все потому, что он на маршруте сегодня больше нигде не останавливается. В итоге пока я на своей остановке на КДМ и ждал 75-й автобус, мимо меня прошло три абсолютно пустых автобуса 23-го маршрута! – возмущается собеседник. – Ни один из них не остановился. Водители принципиально порожняком проезжают весь маршрут. В итоге потом пришел просто забитый битком 75-й автобус, а он при этом еще даже треть пути не проехал.

Горожанин надеется, что в течение дня с водителями все же проведут беседу и ситуация нормализуется. В противном случае многие уже после работы не смогут нормально вернуться домой.