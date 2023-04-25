Группа «Градусы» выступит на «Цветении маральника» на Алтае

Праздник пройдет 29 апреля Фото: предоставлено организаторами

Популярная группа «Градусы» станет хедлайнером весеннего фестиваля «Цветение маральника» на Алтае. Праздник пройдет 29 апреля на «Бирюзовой Катуни».

По словам организаторов, столичные музыканты завершат шестичасовой музыкальный марафон, приуроченный к открытию летнего туристического сезона.

– «Градусы» выйдут на главную сцену «Бирюзовой Катуни» в 18 часов, программа объединит песни из разных альбомов, в том числе и новые композиции, - уточняют в «Алтайтурцентре».

На главной праздничной площадке будут работать больше десяти тематических площадок и три сцены. Они откроются в полдень.