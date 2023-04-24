Губернатор Томенко посетил строящийся детсад в Барнауле

Виктор Томенко и Вячеслав Франк. Фото: Олег Богданов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил строящийся детский сад №282 в квартале 2038 Индустриального района Барнаула. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Детский сад планируют сдать летом этого года. Внутри стены ярко распишут, в для каждой группы будет нарисован свой зверь, например, пума или львенок.

– Застройщик обещает, что это будет лучший садик Сибири. Скоро проверим! Если действительно так, придется такие везде строить. Пока все выглядит отлично, – отметил глава региона.

Виктор Томенко добавил, что за 5 лет в Алтайском крае построили 23 детсада и еще 130 отремонтировали. В итоге получилось более 8000 дополнительных мест для детей и в регионе не собираются останавливаться на достигнутом.

Особое внимание уделяют появлению соцобъектов в новых кварталах, ведь к освоению территории нужно подходить комплексно.