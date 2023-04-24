Жители Алтая могут записаться к нотариусу через «Госуслуги»

Фото: Госуслуги

Жители Алтайского края теперь могут записаться к нотариусу в онлайн-режиме – через Госуслуги. Об этом пишет управление юстиции региона.

Запись займет несколько минут. Нужно зайти на сайт «Госуслуги» и выбрать, какую услугу требуется получить у нотариуса. Необходимые документы можно прикрепить через сайт, а затем направить на предварительную проверку нотариусу. После этого следует выбрать специалисты, дату и время приема и записаться.

Работу нотариуса можно будет оплатить на приеме по установленным законом тарифами.