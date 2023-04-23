Барнаульцы возмущены качеством ремонта фасада дома

Дом на проспекте Строителей, 21 Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Проблема разрушающихся фасадов домов в центре Барнаула – больная тема и для тех, кто живет в этих многоэтажках и для тех, кто ходит мимо них.

Напомним, после обвала кладки фасада на дома №133 по проспекту Ленина только чудом никто не пострадал, но после того случая многие дома на центральной улице города обнесли сигнальными лентами. Сейчас их практически нигде не осталось. А недавно кое-где даже начался косметический ремонт. Но как рассказали читатели «Комсомолки», это больше похоже на формальность.

Дом на проспекте Строителей, 21 Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– Недавно у нас стали закрашивать фасад дома, но лично мне совершенно непонятно зачем, - возмущается жилец дома на проспекте Строителей, 21. – Мы уже много лет добиваемся от управляющей компании полноценного капитального ремонта, но получаем какой-то невнятный ответ. Что сейчас происходит – вообще не укладывается в голове. Рабочие закрашивают дыры на фасаде, а на следующий день там же отваливается штукатурка и они перекрашивают заново. Есть подозрение, что главная проблема кроется в крыше: осадки не уходят в сточную трубу, а стекают по стене, в итоге фасад обваливается.

Самое интересное, что управляющая компания находится в этом же самом доме, но ее, как считают жильцы, по всей видимости, устраивает состояние многоэтажки.