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НовостиОбщество22 апреля 2023 8:53

Поиски двух пропавших мужчин прекратили в Барнауле

Их нашли живым
Герман Архаров
Где нашли барнаульцев, не сообщается

Где нашли барнаульцев, не сообщается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили поиски двух пропавших мужчин. Горожане найдены живыми. Об этом говорится на станице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ранее волонтеры искали пропавших в краевой столице Дениса Изотова и Валерия Батурина. 22 апреля появились хорошие новости – мужчины найдены живыми. Где именно их обнаружили, не сообщается. Всех участников поисков поблагодарили за помощь.

Добавим, что в Алтайском крае продолжаются поиски 35-летнего Андрея Кудрявцева. Мужчина пропал 13 апреля в поселке Лесной Первомайского района.