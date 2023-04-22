Поиски двух пропавших мужчин прекратили в Барнауле

Где нашли барнаульцев, не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили поиски двух пропавших мужчин. Горожане найдены живыми. Об этом говорится на станице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ранее волонтеры искали пропавших в краевой столице Дениса Изотова и Валерия Батурина. 22 апреля появились хорошие новости – мужчины найдены живыми. Где именно их обнаружили, не сообщается. Всех участников поисков поблагодарили за помощь.

Добавим, что в Алтайском крае продолжаются поиски 35-летнего Андрея Кудрявцева. Мужчина пропал 13 апреля в поселке Лесной Первомайского района.