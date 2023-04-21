Опубликовано видео ДТП с троллейбусом и легковушкой в Барнауле

ДТП с троллейбусом в Барнауле 21 апреля 2023. Скриншот видео t.me/incident22

21 апреля в Барнауле на пересечении улиц Попова и Балтийской произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул», на перекрестке столкнулись троллейбус и автомобиль.

- На месте работали сотрудники ДПС и медики, - написали очевидцы.

В комментариях сообщили подробности происшествия. По неподтвержденным данным, легковушка сбила мужчину. Его увезли на «скорой».

- А троллейбус ни при чем. Легковушку отогнали, и он поехал далее по маршруту, – написали свидетели ДТП.