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НовостиОбщество21 апреля 2023 11:37

Мост через Лосиху начали ремонтировать в Алтайском крае

Он находится на Чуйском тракте
Александра Сапожкова
Завершить работы планируют в октябре 2023 года

Завершить работы планируют в октябре 2023 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Чуйском тракте в Первомайском районе приступили к ремонту моста через реку Лосиха, сообщает Минтранс региона.

Дорожники ранее восстановили водоотвод, демонтировали старые плитки укрепления насыпи береговых опор и на их месте смонтировали новые. А сейчас приступили к замене асфальтобетонного покрытия

- На мосту предстоит уложить новое покрытие, восстановить деформационные швы, заменить барьерное ограждение и нанести разметку, - рассказали в министерстве.

Завершить работы планируют в октябре 2023 года. Движение на время ремонта будет организовано в реверсивном режиме со светофором.