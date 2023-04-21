Мост через Лосиху начали ремонтировать в Алтайском крае

Завершить работы планируют в октябре 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

На Чуйском тракте в Первомайском районе приступили к ремонту моста через реку Лосиха, сообщает Минтранс региона.

Дорожники ранее восстановили водоотвод, демонтировали старые плитки укрепления насыпи береговых опор и на их месте смонтировали новые. А сейчас приступили к замене асфальтобетонного покрытия

- На мосту предстоит уложить новое покрытие, восстановить деформационные швы, заменить барьерное ограждение и нанести разметку, - рассказали в министерстве.

Завершить работы планируют в октябре 2023 года. Движение на время ремонта будет организовано в реверсивном режиме со светофором.