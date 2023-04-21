Руководитель «Автодорстроя» стал главой Железнодорожного района Барнаула

Андрей Курышин Фото: Барнаульская городская дума

Главой Железнодорожного района Барнаула стал руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин, сообщает Алтапресс.

21 апреля его единогласно утвердили на должность депутаты Барнаульской гордумы. За Курышина проголосовали все 39 человек, присутствующих в зале.

Курышин состоял в муниципальном резерве управленческих кадров Барнаула. Трудовой стаж – 25 лет, из них 10 лет – на руководящих должностях в муниципальных предприятиях. До назначения руководил бюджетным учреждением «Автодорстрой».

Ранее Андрей Курышин коротко изложил свое видение развития района: это работа по переселению из аварийного жилья, благоустройство, ремонт дорог в частном секторе. Многие депутаты выразили надежду, что с его приходом заметно улучшится качество дорог.