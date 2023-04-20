В Алтайском крае установится ясная и теплая погода

В Барнауле дневные температуры достигнут +13 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае после аномально снежной и холодной апрельской погоды установится ясная и теплая погода. Об это свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Дневные температуры будут превышать 10 градусов тепла. Так, в крае 21, 22 и 23 апреля без осадков, на дорогах утром сильная гололедица. В пятницу днем прогнозируют +5…+10 градусов. В последующие двое суток будет еще теплее: ночью -5…-10 градусов, местами до +1, днем в субботу +8…+13 градусов, в воскресенье столбики термометров покажут +14…+19, местами 8-13 градусов выше нуля.

В Барнауле в эти дни также без осадков, на дорогах сильная гололедица, дневные температуры достигнут +13.