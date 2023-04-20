Зампред Совета Федерации Андрей Турчак оценил работу губернатора Алтайского края Виктора Томенко

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Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак во время визита в Алтайский край оценил эффективность работы губернатора Виктора Томенко.

- Я не первый раз в Алтайском крае, имею возможность своими глазами видеть, как край изменяется. Видим, какое внимание краевые власти уделяют развитию промышленности, сельского хозяйства, - сказал Турчак.

Зампред СФ считает Виктора Томенко сильным и эффективным губернатором, который может обеспечить социально-политическую и экономическую стабильность.

Андрей Турчак заявил, что партия «Единая Россия» готова поддерживать кандидатуру Томенко на предстоящих выборах главы региона.