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НовостиОбщество20 апреля 2023 1:22

Без осадков и до +7 прогнозируют в Алтайском крае 20 апреля 2023

На дорогах по-прежнему сильная гололедица
Вера Березовская
В Барнауле днем температура воздуха составит от +3 до +5

В Барнауле днем температура воздуха составит от +3 до +5

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае постепенно теплеет после снежного шторма, накрывшего регион. О погоде на 20 апреля рассказали в региональном Гидрометцентре.

В целом по краю дневная температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит от +3 до +5, без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.