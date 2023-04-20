Без осадков и до +7 прогнозируют в Алтайском крае 20 апреля 2023

В Барнауле днем температура воздуха составит от +3 до +5 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае постепенно теплеет после снежного шторма, накрывшего регион. О погоде на 20 апреля рассказали в региональном Гидрометцентре.

В целом по краю дневная температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит от +3 до +5, без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.