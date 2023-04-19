Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 11:36

В Алтайском крае могут ужесточить закон о комендантском часе

Пакет поправок в закон рассмотрят депутаты АКЗС
Герман Архаров
Поправки рассмотрят депутаты АКЗС

Поправки рассмотрят депутаты АКЗС

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае могут ужесточить закон о комендантском часе. Пакет поправок в закон рассмотрят депутаты АКЗС. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-спикер парламента региона Денис Голобородько.

В новый перечень мест, где детям нельзя быть в комендантский час могут войти объекты, которые предназначены для реализации и употребления только табачной продукции, кальянов, вейпов, а также расселенные многоквартирные дома, признанные ветхими и аварийными и бесхозяйные здания, подлежащие сносу.

Кроме того, в позднее время детям могут запретить находиться на реках и озерах без сопровождения взрослых.