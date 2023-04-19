Поправки рассмотрят депутаты АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае могут ужесточить закон о комендантском часе. Пакет поправок в закон рассмотрят депутаты АКЗС. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-спикер парламента региона Денис Голобородько.

В новый перечень мест, где детям нельзя быть в комендантский час могут войти объекты, которые предназначены для реализации и употребления только табачной продукции, кальянов, вейпов, а также расселенные многоквартирные дома, признанные ветхими и аварийными и бесхозяйные здания, подлежащие сносу.

Кроме того, в позднее время детям могут запретить находиться на реках и озерах без сопровождения взрослых.