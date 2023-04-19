На Алтае ревнивец насмерть забил соперника телевизором по голове

Орудие убийства Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Новоалтайске возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его подозревают в преступлении по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», сообщает региональный следком.

По данным следствия, 14 апреля горожанин со своей сожительницей распивали спиртное в компании знакомых. После того, как алкоголь закончились, мужчина с товарищем пошли в магазин. Женщина осталась дома с 53-летним знакомым.

- По возвращении он узнал об измене возлюбленной и из ревности стал избивать соперника, в том числе телевизором по голове. Потерпевший через некоторое время скончался, - рассказали в ведомстве.

Сейчас подозреваемый задержан, готовится ходатайство об его заключении под стражу.

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