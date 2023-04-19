Жильцы аварийного 109-летнего дома в Барнауле не могут дождаться расселения

109-летняя двухэтажка на ул. Пролетарской, 78. Фото: Анна Меньшикова\Толк

В Барнауле нашли подрядчика для разработки документации по сносу 13 аварийных домов. Среди них оказалась и 109-летняя двухэтажка на ул. Пролетарской, 78. Однако старый деревянный дом до сих пор не расселен, пишет «Толк».

В мэрии обещают расселить людей, как только появятся средства. Когда это произойдет, неизвестно, но явно к тому моменту уже будет готов проект по сносу. А сразу после расселения мэрия сможет найти подрядчика на демонтаж объекта.

Между тем, старое здание продолжает рушиться. К тому же оно многое пережило: в 2002 году, например, был пожар, горела крыша. Жильцы стараются что-то делать, но по мелочам. Сейчас они не знают, как быть: стоит ли выращивать рассаду и садить огород или к тому времени они уже переедут.

- Нам всегда говорят, что нет денег. А сейчас на Ленина дома рушатся, так там экстренно расселяют жильцов. А у нас всего четыре квартиры и не могут расселить, – недоумевают жильцы.

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